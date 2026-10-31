Σοβαρά προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας προκάλεσε νέο κύμα νυχτερινών επιδρομών με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ζημιές είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε περίπου 280.000 νοικοκυριά, με τις περιφέρειες του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Έκκληση Ζελένσκι για ευρωπαϊκή συνδρομή

Σε τοποθέτησή του μέσω Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις αυτές διαμόρφωσαν μια εξαιρετικά απαιτητική πραγματικότητα όσον αφορά την παροχή ρεύματος στους πολίτες.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Μόσχα στοχεύει μεθοδικά και σε καθημερινή βάση αστικές υποδομές, απευθύνοντας προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα: όποιος επιθυμεί να αποτρέψει την επέκταση της ρωσικής απειλής στην υπόλοιπη Ευρώπη, οφείλει να ενισχύσει έμπρακτα την άμυνα της Ουκρανίας.

Στοχευμένο ουκρανικό χτύπημα σε ρωσική βιομηχανία

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πέρασαν στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας πλήγμα εναντίον κρίσιμης παραγωγικής μονάδας εντός της ρωσικής επικράτειας.

Όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο στο Κίεβο, η νυχτερινή επιχείρηση στράφηκε κατά της ρωσικής κρατικής χημικής και αμυντικής βιομηχανίας Kombinat Kamensky, που εδρεύει στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι της περιφέρειας του Ροστόφ.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, η οποία παράγει καύσιμα για πυραύλους, στοχοποιήθηκε με συνδυασμένη χρήση εγχώριων drones και πυραύλων cruise του παράκτιου συστήματος Neptune.