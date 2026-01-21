Μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, μεγάλο μέρος του Κιέβου παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναφέρει ότι πάνω από το 60% της πρωτεύουσας εξακολουθεί να είναι σκοτεινό. Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πολικές θερμοκρασίες, ζώντας σε παγωμένα διαμερίσματα και με εναλλασσόμενη ή καθόλου ηλεκτροδότηση.

«Από το πρωί περίπου 4.000 κτίρια στην πόλη παραμένουν χωρίς θέρμανση», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία το πρωί έπεσε στους -12 βαθμούς Κελσίου, με μικρή άνοδο αναμένομενη αργότερα μέσα στην ημέρα. Κάποιοι κάτοικοι δηλώνουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι παραμένουν χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 24 ώρες.

Η ανατολική Ουκρανία, και ειδικά η περιοχή του Χαρκόβου, αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα. Ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ τόνισε ότι 520.000 καταναλωτές παραμένουν σήμερα χωρίς ρεύμα, ενώ πριν από δύο ημέρες ο αριθμός αυτός έφτανε το ένα εκατομμύριο. Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, οι επιθέσεις συνεχίζονται.

Στη νότια Ουκρανία, στην περιοχή της Οδησσού, η εταιρεία DTEK ανακοίνωσε ότι μια από τις εγκαταστάσεις της υπέστη σοβαρές ζημιές το πρωί, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό. Ακόμη και όταν επανέρχεται η παροχή ρεύματος, οι διακοπές συνεχίζονται, καθώς μεγάλο μέρος της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις επιθέσεις.

Οι συνεχείς διακοπές επηρεάζουν επίσης τις τηλεπικοινωνίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Kyivstar, του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στην Ουκρανία, ανέφερε ότι σχεδόν το 10% του δικτύου παραμένει εκτός λειτουργίας, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία για εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

Με πληροφορίες από: Reuters