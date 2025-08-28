Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έπληξε και προκάλεσε ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, που μετέφερε πυραύλους Kalibr.

Σύμφωνα με τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου, το ρωσικό σκάφος βρισκόταν στον κόλπο Temryuk και θεωρείται ότι είχε δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων από την περιοχή.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, το πλοίο υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη ζώνη μάχης», ανέφερε η ουκρανική πλευρά μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ουκρανία δημοσίευσε επίσης βίντεο από drone που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης.

 

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

