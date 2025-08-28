Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έπληξε και προκάλεσε ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, που μετέφερε πυραύλους Kalibr.

Σύμφωνα με τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου, το ρωσικό σκάφος βρισκόταν στον κόλπο Temryuk και θεωρείται ότι είχε δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων από την περιοχή.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, το πλοίο υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη ζώνη μάχης», ανέφερε η ουκρανική πλευρά μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ουκρανία δημοσίευσε επίσης βίντεο από drone που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης.

BREAKING MOSCOW IN SHOCK! UKRAINIAN DRONES STRUCK THE RUSSIAN BUYAN-M MISSILE BOAT IN THE SEA OF AZOV. 🇺🇦🇷🇺 pic.twitter.com/drF5JNVJKd — Astraia Intel 🇺🇸🇪🇺 (@astraiaintel) August 28, 2025

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.