Ο διαχειριστής του ουκρανικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Ukrenergo) ανακοίνωσε έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας, εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα.

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρεάζουν το Σούμι (βόρεια), το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), την Πολτάβα, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Κιρόβοχραντ, το Τσερκάσι (κεντρικά), τη Ζαπορίζια (νότια) και την περιφέρεια του Κιέβου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, προκαλώντας ανησυχία σε εκατομμύρια κατοίκους καθώς ο χειμώνας είναι προ των πυλών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σχεδόν σε όλη την Ουκρανία, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό καταστρέφοντας ενεργειακές υποδομές της χώρας του.

Ωστόσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διυλιστηρίων και αγωγών πετρελαίου στη Ρωσία, στρατηγική που έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές των καυσίμων στη χώρα από το καλοκαίρι. Πρόσφατα, έπληξαν επίσης σταθμό παραγωγής ενέργειας στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης.