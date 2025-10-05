Ένας Ρώσος στρατιώτης διένυσε περισσότερα από δύο χιλιόμετρα για να μεταφέρει έναν σοβαρά τραυματισμένο σύντροφό του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, υπό την απειλή των ουκρανικών πυρών. Η στιγμή της εκκένωσης καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram της ταξιαρχίας.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, η ομάδα στρατιωτών δέχθηκε επίθεση από drone FPV κατά την εκτέλεση αποστολής. Ένας από τους μαχητές υπέστη πολλαπλά τραύματα από θραύσματα και σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.

Ο διοικητής της διμοιρίας προσέφερε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, αφαιρώντας τη θωράκισή του, σήκωσε τον τραυματία στους ώμους του και τον μετέφερε στο σημείο συνάντησης με την ομάδα εκκένωσης. Η ανάρτηση επισημαίνει ότι ο στρατιώτης έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του περνώντας από ανοιχτό χώρο.

Χάρη στον ηρωισμό του, ο τραυματίας κατάφερε να επιβιώσει.

Δείτε το βίντεο: