Ένας τοπικός αξιωματούχος έριξε σήμερα, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενός δημοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια Υπερκαρπαθία, στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι, όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατία.

Στα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δυνάμεις επιβολής του νόμου διακρίνεται ένας άνδρας να μπαίνει σε μια μικρή αίθουσα, όπου κάθονται ήδη πολλοί άνθρωποι.

Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία, σε τεταμένο κλίμα όπως φαίνεται στα πλάνα, ο αξιωματούχος βγάζει από τις τσέπες του και πετά στο πάτωμα αντικείμενα που μοιάζουν με χειροβομβίδες. Ακολουθεί σειρά εκρήξεων, καπνός υψώνεται και ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν πανικόβλητοι, προτού το βίντεο διακοπεί.

🇺🇦‼️🚨 Politician throws THREE grenades into the crowd.

In Transcarpathia, a local deputy blew up a village council meeting along with himself with several grenades.

As a result, 26 people were injured, 6 of them are in serious condition. The reasons for this action are still… pic.twitter.com/4TMHR66NOt

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 15, 2023