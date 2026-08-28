Σε άμεση εκκένωση της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, καλούν τους πολίτες οι τοπικές αρχές, καθώς η ραγδαία κλιμάκωση των ρωσικών βομβαρδισμών απειλεί να βυθίσει το αστικό κέντρο στο σκοτάδι και το ψύχος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο περιφερειάρχης της περιοχής, Ολεξάντρ Προκούντιν, περιέγραψε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, η οποία πριν από τον πόλεμο αριθμούσε 280.000 κατοίκους. Μέσω μηνύματός του στην πλατφόρμα Telegram, απηύθυνε αγωνιώδη έκκληση στους πολίτες: «Απευθύνομαι για άλλη μια φορά στους κατοίκους της Χερσώνας, ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά και στους ηλικιωμένους: αν έχετε τη δυνατότητα (…) φύγετε, σας παρακαλώ!».

Στο στόχαστρο οι υποδομές της πόλης

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν καθημερινά ζωτικές υποδομές της περιοχής. Όπως αποκάλυψε ο Προκούντιν, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τις τελευταίες ώρες, έπειτα από στοχευμένο χτύπημα: «Την περασμένη νύχτα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν ξανά στον σταθμό θέρμανσης της πόλης της Χερσώνας με βόμβες ολίσθησης (…). Η εγκατάσταση υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές».

Η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρούς φόβους για την επιβίωση των αμάχων ενόψει του χειμώνα. Ο περιφερειάρχης προειδοποίησε ξεκάθαρα για τις επερχόμενες συνέπειες, τονίζοντας πως: «Η Χερσώνα μπορεί να βρεθεί χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς θέρμανση, όχι για ώρες, ή ημέρες, αλλά για μακρά περίοδο».

Αδυναμία αναχαίτισης των νέων όπλων

Η αλλαγή τακτικής από τη Μόσχα, η οποία χρησιμοποιεί πλέον αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και κατευθυνόμενες βόμβες από αέρος, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Το Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, αδυνατεί τη δεδομένη στιγμή να τα αντιμετωπίσει:

«Επί του παρόντος, δεν έχουμε κανένα μέσο για να καταστρέψουμε αυτού του τύπου τα drones και τις κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αέρος, σε οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας μας».

Το ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης

Οι κάτοικοι της Χερσώνας βιώνουν έναν καθημερινό εφιάλτη. Η πόλη, η οποία βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2022, βομβαρδίζεται πλέον ανελέητα από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν οχυρωθεί στην απέναντι όχθη του φυσικού της συνόρου, του ποταμού Δνείπερου.

Ευρύτερα, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει περάσει σε μια φάση έντονων πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς. Οι δύο πλευρές βάζουν ολοένα και πιο συχνά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως λιμάνια, αποθήκες και εγκαταστάσεις πετρελαίου, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Η τακτική αυτή ξυπνά μνήμες από τον περσινό χειμώνα, όταν τα επαναλαμβανόμενα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας άφησαν εκατομμύρια πολίτες στο σκοτάδι και το κρύο.