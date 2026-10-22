Ένα drone έπληξε ενεργειακή υποδομή στην επαρχία Κρεμεντσούκ της περιφέρειας Πολτάβα στην Ουκρανία, ανέφερε ένας περιφερειακός αξιωματούχος στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Κρεμεντσούκ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δνείπερου, αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και έδρα ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας.

Η αναφερόμενη επαρχία έχει πληγεί από ρωσικούς βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένης και μιας επίθεσης κατά ενός πολυπληθούς εμπορικού κέντρου το 2022, με συνέπεια το θάνατο 21 ανθρώπων.