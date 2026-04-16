Τουλάχιστον δύο άμαχοι, αγόρι δώδεκα ετών και 35χρονη μητέρα, σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα κάτοικοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επιδρομής η οποία έβαλε στο στόχαστρο την ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ένα τέταρτο μετά τις 04:00 ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

«Αγόρι δώδεκα ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα. Έως τώρα, έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι πολλοί γιατροί», είχε αναφέρει νωρίτερα ο δήμαρχος.

Στη συνοικία Ποντίλσκι, «το ισόγειο ιδιωτικής κατοικίας κατέρρευσε» και «παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο έδωσε απολογισμό που κάνει λόγο για δύο νεκρούς και 18 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

Πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης στη Ντνίπρο (κεντρικά) και στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) τη νύχτα, με πέντε τραυματίες στην καθεμιά από τις δύο πόλεις, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα χρόνια, ο ρωσικός στρατός πλήττει σχεδόν κάθε νύχτα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τομείς της Ουκρανίας — και τελευταία εντείνει επίσης τις επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δύο πλευρών.

Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία· οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.