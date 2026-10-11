Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανική επίθεση στη Λισιτσάνσκ, πόλη της περιφέρειας του Λουχάνσκ που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον διορισμένο από τη Μόσχα επικεφαλής της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ.

Κατά τον ίδιο, στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Ορισμένες κατοικίες, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους ένας 15χρονος και ένας 23χρονος, ενώ ακόμη δέκα άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχή, απομακρύνοντας συντρίμμια και καταγράφοντας τις ζημιές.

Σύμφωνα πάντα με τον Πασέτσνικ, επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές του Λουχάνσκ, με τον συνολικό απολογισμό να ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 13 τραυματίες. Στα Ροβένκι και στην περιοχή Σβερντλόφσκ αναφέρθηκαν πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές, από τα οποία τραυματίστηκαν δύο μηχανοδηγοί και ένας βοηθός μηχανοδηγού.

Παράλληλα, ο διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος υποστήριξε ότι επλήγησαν ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση ορισμένων οικισμών. Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται επίσης ότι περίπου 180 εναέριοι στόχοι καταρρίφθηκαν από συστήματα αεράμυνας και κινητές ομάδες πυρός στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε σειρά στρατιωτικών στόχων σε κατεχόμενες περιοχές, μεταξύ των οποίων και περιοχές συγκέντρωσης ρωσικών στρατευμάτων κοντά στη Λισιτσάνσκ. Στην ανακοίνωση αυτή δεν γίνεται αναφορά στους δύο θανάτους που ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά.

Οι πληροφορίες για τις απώλειες και τις ζημιές προέρχονται κυρίως από τις ρωσικές και τις διορισμένες από τη Μόσχα τοπικές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.