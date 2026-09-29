Ρωσικές βόμβες ολίσθησης έπληξαν σήμερα ένα σχολείο στη βόρεια ουκρανική πόλη Σούμι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Χριχόροφ.

Ο Χριχόροφ, με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, έγραψε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι τρία παιδιά, και πως οι δάσκαλοι και οι διευθυντές του σχολείου κατάφεραν να μεταφέρουν 100 άτομα σε ένα καταφύγιο.

Τα σπίτια κοντά στο σχολείο υπέστησαν επίσης ζημιές.

Το Σούμι αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων. Ο ρωσικός στρατός έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στις περιοχές της περιφέρειας που συνορεύουν με τη Ρωσία.