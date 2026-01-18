Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μία μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα (18/1), ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού, στοχοποιήθηκαν από τη μαζική επίθεση περισσοτέρων από 200 drones.