Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μία μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα (18/1), ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού, στοχοποιήθηκαν από τη μαζική επίθεση περισσοτέρων από 200 drones.
Our intelligence reports that Russia is preparing new massive attacks. We are speaking frankly to our partners—both about air-defense missiles and the systems we need so much. Supplies are insufficient. We are trying to speed things up, and it’s crucial that our partners hear us. pic.twitter.com/S5mxhOI3fL
