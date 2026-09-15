Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν την Τρίτη ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Σλοβιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Βαντίμ Λιάχ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook πως ένας 54χρονος άνδρας και μια 73χρονη γυναίκα βρήκαν τον θάνατο, ενώ μια 69χρονη τραυματίστηκε. Συμπλήρωσε πως τρία σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η πόλη Σλοβιάνσκ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, δήλωσε την Τρίτη ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι. Η περιφέρεια του Ντονέτσκ έχει βιώσει κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες του πολέμου, που μετρά ήδη πάνω από τέσσερα χρόνια. Η Ρωσία θέλει να την ελέγξει ολόκληρη, κάτι που αποτελεί βασική εδαφική αξίωση του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά που οι ΗΠΑ θέλουν να επανεκκινήσουν, με τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να επισκέπτονται πρόσφατα τη Μόσχα και το Κίεβο.