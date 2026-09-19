Ρωσική βόμβα ολίσθησης έπληξε το βράδυ της Παρασκευής πολυκατοικία στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Οι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε το «απάνθρωπο πλήγμα» στην πολυκατοικία, προειδοποιώντας ότι ένοικοί της ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης μια κλινική στην πόλη Πάβροχραντ και ένα κέντρο επιμελητείας έξω από το Κίεβο. Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν υπάρχουν θύματα από αυτά τα πλήγματα.