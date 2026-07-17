Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νέων ρωσικών χτυπημάτων που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Οδησσό της νοτιοδυτικής Ουκρανίας.

Τις πληροφορίες αυτές έκανε γνωστές ο αντιδήμαρχος της πόλης, Ολεξάντρ Φίλατοφ, μέσα από τον λογαριασμό του στο Telegram, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία. Δυστυχώς, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουμε μέχρι τώρα οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως από τις επιθέσεις καταγράφηκαν σημαντικές υλικές ζημιές σε πολυκατοικίες, σε έναν χώρο λατρείας, σε ένα σχολείο, σε οχήματα, καθώς και σε άλλες πολιτικές υποδομές.

Η τραγωδία στο πάρκο

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (επίσης μέσω Telegram), ανάμεσα στα θύματα που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται μια γυναίκα που την ώρα της επίθεσης έκανε βόλτα σε πάρκο με τα παιδιά της.

Ευτυχώς, τα παιδιά επέζησαν και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Το ιστορικό των επιθέσεων και οι οικονομικές επιπτώσεις

Η Οδησσός βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων. Ήδη από την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, η ευρύτερη περιφέρεια αποτέλεσε στόχο πυραύλων και drones (μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης) για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει τότε απολογισμό τριών νεκρών και τριών τραυματιών.

Το πρόσφατο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Ουκρανίας πραγματοποιείται ως αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εις βάρος εμπορικών πλοίων, κυρίως στη Θάλασσα του Αζόφ.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται δεδομένα της εταιρείας ναυσιπλοΐας Ambrey, οι εξαγωγές σιτηρών από το λιμάνι της Οδησσού έχουν ήδη μειωθεί κατά το ένα τρίτο.