Η ζωή θα είναι δύσκολη για τους Ουκρανούς τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έντασης των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν ήδη εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, δήλωσε σήμερα, ο επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα.

Παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν οδηγήσει – για πρώτη φορά – σε τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιδρομές της μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου που εκτείνεται σε όλη την ανατολική και νότια Ουκρανία.

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

«Τα κακά νέα είναι ότι όντως θα υπάρξει παγετός και θα είναι δύσκολα», δήλωσε ο Άντριι Γκέρους, επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Τα καλά νέα είναι ότι πρέπει να αντέξουμε για τρεις εβδομάδες, και μετά θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας πως η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί στη συνέχεια καθώς θα μεγαλώνει και η περίοδος ηλιοφάνειας.

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός»

Από την αρχή του έτους, οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο άφησαν περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση. Ύστερα από εβδομάδες επισκευών, 700 πολυκατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και αλλού, ιδίως στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία – όπου βρίσκονται μεγαλουπόλεις όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και το Σούμι – που στοχοποιούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση της βιομηχανίας και διακοπές ρεύματος για τους καταναλωτές

Οι επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύστημα μεταφοράς ενέργειας και στον τομέα του φυσικού αερίου αποτελούν εδώ και καιρό βασικά στοιχεία της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της DTEK, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία είναι κοντά σε μια «ανθρωπιστική καταστροφή», λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί τα ενεργειακά της συστήματα εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικές υποδομές επεξεργασίας πετρελαίου για να περιορίσει τα κρατικά έσοδα από τις πωλήσεις του που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του πολέμου.

Η ένωση παραγωγών ηλιακής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέρυσι τέθηκαν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος περίπου 1,5 γιγαβάτ (gigawatts) και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ουκρανία ξεπέρασε τα 8,5 γιγαβάτ, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων.

Ο όγκος είναι υψηλότερος από την εγκατεστημένη ισχύ και των τριών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που ελέγχονται από την Ουκρανία, η οποία ανέρχεται σε 7,7 γιγαβάτ – και βοήθησε τη χώρα να ανταπεξέλθει κατά τη διάρκεια των επισκευών σε αυτούς τους σταθμούς το περασμένο καλοκαίρι – αλλά η παραγωγή εξαρτάται από τον καιρό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το κατεστραμμένο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας είναι σε θέση να καλύψει μόλις το 60% των αναγκών της χώρας, φέτος τον χειμώνα: δυνατότητα 11 GW έναντι των απαιτούμενων 18 GW.

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση, αυξάνοντας σημαντικά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες της ΕΕ, επιβάλλοντας παράλληλα προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.