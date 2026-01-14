Η ουκρανική Βουλή ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του Ντένις Σμιχάλ ως νέου υπουργού Ενέργειας και πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Δεν εγκρίθηκε ο διορισμός του Σμιχάλ στη χθεσινή ψηφοφορία

Χθες Τρίτη, σε μια σπάνια κίνηση αποδοκιμασίας των ενεργειών του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις αλλαγές που επιχειρεί σε βασικής σημασίας τομείς της κυβέρνησης, σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου με τη Ρωσία, η Ράντα δεν ενέκρινε τον διορισμό αυτό. Στη χθεσινή ψηφοφορία ο διορισμός του Σμιχάλ δεν κατάφερε να λάβει τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και βουλευτές από τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.

Ο 50χρονος Σμιχάλ, που διετέλεσε πρωθυπουργός για πέντε χρόνια και πέρυσι μετακινήθηκε στη θέση του υπουργού Άμυνας, επελέγη από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός ενεργειακού τομέα που μαστίζεται από καταγγελίες για διαφθορά και οι υποδομές του οποίου δέχονται ρωσικές επιθέσεις.

Η πρώην υπουργός Ενέργειας αποπέμφθηκε πέρυσι λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλεκόταν και ο προκάτοχός της.

Αυξανόμενη η πίεση από τη Ρωσία

Ο Σμιχάλ διορίζεται στη θέση αυτή στο πλαίσιο ενός μεγάλου ανασχηματισμού της κυβέρνησης, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει αυξανόμενη ρωσική πίεση καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της ρωσικής εισβολής τον επόμενο μήνα.

Κρίνεται από πολλούς ως ένας από τους πιο έμπειρους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ουκρανίας και έχει επαινεθεί ευρέως για τη διατήρηση σχετικής οικονομικής σταθερότητας και της συνέχισης της λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

