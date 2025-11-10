Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία είναι αντιμέτωποι σήμερα (10/11) με διακοπές ρεύματος, έπειτα από ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Η Ukrenergo, η κρατική εταιρία ενέργειας, ανακοίνωσε προγραμματισμένες πολύωρες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς υποδομές ενέργειας και θέρμανσης σφυροκοπούνται από τη Ρωσία, ενόψει της έλευσης του χειμώνα.

«Αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες περιοχές, συνεργεία επιδιόρθωσης, προμηθευτές ενέργειας και δημοτικές υπηρεσίες, εργάζονται νυχθημερόν, οι πάντες εμπλέκονται», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες (9/11) το βράδυ.

«Η αποκατάσταση συνεχίζεται και, παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη, χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται προκειμένου να σταθεροποιήσουν το σύστημα και να επιδιορθώσουν τις ζημιές».

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το μετρό επαναλειτούργησε σήμερα (10/11) το πρωί, έπειτα από διήμερη διακοπή, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης.

⚡️Two Majors #Summary as of the morning of November 8, 2025 ▪️ At night, the enemy organized a massive raid on our regions. In the Volgograd region, as a result of an attack on energy infrastructure facilities, power lines adjacent to the Balashov substation were damaged,… pic.twitter.com/I5B2ONX8Dl — Andromeda11711 (@Andromeda11711) November 9, 2025



Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και δεκάδες πυραύλους το βράδυ του Σαββάτου (8/11), θέτοντας στο στόχαστρο όχι μόνο ενεργειακά εργοστάσια, αλλά και υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς και άλλα τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου.

Οι περιοχές του Χαρκόβου και της Πολτάβα,καταγράφουν τα σοβαρότερα πλήγματα. Ουκρανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται πως η Μόσχα αποσκοπεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα βυθίζοντας το ανατολικό τμήμα στο σκοτάδι και το κρύο, καθιστώντας δύσκολη τη ζωή των κατοίκων, ώστε να πυροδοτήσει άλλο ένα κύμα μαζικών εκτοπισμών.

🚨BREAKING NEWS Ukraine has gone dark! All state-owned thermal power plants in Ukraine have been stopped, electricity generation is absent. -Ukrainian Centrenergo pic.twitter.com/lHMILHSSgL — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) November 8, 2025



Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε περισσότερα πλήγματα drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν επίσης υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, ανέφερε το Κίεβο.

Στο μεταξύ, ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας κοντά στην πόλη Τουαπσέ της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε η τοπική ομάδα εργασίας.

Η Τουαπσέ είναι μια στρατηγική ρωσική τοποθεσία για την εξαγωγή καυσίμων.

When the Role Drags On During an interview with The Guardian, Zelensky deliberately turned the lights off several times.

As if to show — look, even in the President’s office there’s no electricity.

Like, “we’re just like everyone else.” But it’s hard to imagine a cheaper… pic.twitter.com/M0cRdjKVaB — Dmytruk Artem (@Dmytruk__Artem) November 9, 2025

Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές και δεδομένα εντοπισμού πλοίων, το λιμάνι ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ το τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε την επεξεργασία αργού, έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones στις υποδομές του στις 2 Νοεμβρίου.

Zero Generation: Today, electricity production has halted at ALL state thermal power plants (TES) in Ukraine. This crippling blow from Russian attacks means:

✔️12% energy deficit by Q4 2025, slashing GDP growth

✔️Millions endure blackouts limited to mere hours/day, fueling food… pic.twitter.com/4GulUYsf8W — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) November 8, 2025



Ένα από τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πυροδοτήθηκε και εξερράγη σήμερα κοντά στην ακτή, σύμφωνα με την τοπική ομάδα εργασίας. Ανέφερε πως τα ωστικά κύματα κατέστρεψαν διώροφο κτήριο, καθώς και έναν χώρο στάθμευσης και υπόστεγο φύλαξης σκαφών. Δεν υπήρξαν απώλειες.

Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι παρατείνουν τους περιορισμούς στις παραδόσεις φορτίου προς το Τουαπσέ, μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.