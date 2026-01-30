Η Ουκρανία διέταξε σήμερα την εκκένωση επτά χωριών στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καλώντας οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους. Η κίνηση αυτή καταγράφεται ως ένδειξη της προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στον τομέα αυτό.

«Η απόφαση λήφθηκε για την αναγκαστική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά», ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Τα χωριά αυτά βρίσκονται νοτίως της πόλης Βοβτσάνσκ, την κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε στα τέλη του 2025 ο ρωσικός στρατός, μετά από σκληρή μάχη.