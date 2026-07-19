Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

#Kyiv #Ukraine got hit by almost 50 missiles between 1h20 and 2h50. Here is another video from my neighborhood #Sviatoshyn pic.twitter.com/faBPrlEqLx — Geoffrey Froment (@Azety) July 18, 2026

‼️🇺🇦🔥Fiery Hell in #Kyiv: Massive Fire at the Impact Site ▪️Approximately 40 strikes have been reported. New missiles are heading towards #Kyiv.

➖”#Kyiv is in hell. Close your windows, there’s nothing to breathe,” local sources report after the attack.

▪️The flames are rising… pic.twitter.com/0NN1BbvDSD — Leonard Frank (@LeoonfrankFrank) July 18, 2026

Μια από τις εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρή που ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί οχημάτων σταθμευμένων στο κέντρο της πόλης, διαπίστωσε ένας εξ αυτών.

Kyiv. Hell. Residential buildings are burning after a russian attack. pic.twitter.com/NkqiV9lRq7 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) July 19, 2026

Εκρήξεις ακούγονταν ακόμη και μέσα σε καταφύγια.

Die russische Armee hat heute früh (MSK) mit bisher ca. 40 ballistischen Raketen und Hyperschall-Raketen in 53 Minuten Kiew beschossen, die größte Anzahl an Raketen seit Kriegsbeginn. Die Stadt steht in Flammen, u.a. stützte die Eingangshalle der U-Bahn-Station in Lukjanowka ein. pic.twitter.com/bOxj9DcPnU — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) July 18, 2026

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον κυρίως του Κιέβου από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά.

Many buildings destroyed or on fire after Russia launches 40+ ballistic missiles on Kyiv pic.twitter.com/QUwvMMn6NL — Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2026

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο παράλληλα αναφέρθηκε μέσω Telegram κατά σειρά σε φλεγόμενα οχήματα και κτήρια και καπνούς σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, κλήση στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, και πλήγμα σε πολυκατοικία και πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Σολομιάνσκι.

Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

⚡A ceiling collapsed at the Lukyanivska station of the Kyiv Metro following ballistic missile strikes. Authorities have reported ongoing missile launches and have advised residents to remain in shelters. [РеальнаВійна] For the latest information, check back here pic.twitter.com/HfTgpZFeMR — The Path to Peace (@osintpeace) July 18, 2026

Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο καταγράφονται την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο μεγάλων αποθηκών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.