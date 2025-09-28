Κλιμακώνει τα πλήγματα κατά της Ουκρανίας η Ρωσία καθώς μέσα σε 12 ώρες εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και αρκετές δεκάδες πυραύλους.

One of the destroyed streets of Kyiv today. The search for people trapped under the rubble in their own homes continues. The russians are simply monsters. This inhuman cruelty inflicted on the peaceful citizens of Ukraine! pic.twitter.com/xTxJT6jd4P — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 28, 2025

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Russian attack on Kyiv killed 4 and injured 27 more this night. Rescue workers continue to search for people who may be under the rubble. Several other regions of Ukraine have been under Russian missile and drone attack, as well. 📷: This is Kyiv today pic.twitter.com/lirE7aGtyS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram.

💔 Four people died in Kyiv, including a 12-year-old girl. pic.twitter.com/yg8fdZoTxD — The Ukrainian Review (@UkrReview) September 28, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

Time to wake up, and we still haven’t slept. Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above. Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians. Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) September 28, 2025

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ζελένσκι: «Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει»

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο» δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία διήρκεσε περισσότερο από 12 ώρες. Άγρια χτυπήματα, μια σκόπιμη, στοχευμένη τρομοκρατία εναντίον απλών πόλεων – σχεδόν 500 επιθετικά drones και πάνω από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Kinzhal. Σήμερα το πρωί, ρωσο-ιρανικοί «shaheds» βρίσκονται και πάλι στους ουρανούς μας.

Οι κύριοι στόχοι των εχθρικών επιθέσεων ήταν το Κίεβο και η γύρω περιοχή, οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Νικολάιφ, Τσερνίχοφ και Οδησσός. Στην πρωτεύουσα, το κτίριο του Καρδιολογικού Ινστιτούτου υπέστη ζημιές. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί τέσσερις νεκροί στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου κοριτσιού. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Σε όλη την Ουκρανία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι είναι γνωστό ότι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ένας φούρνος, ένα εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών, ιδιωτικές κατοικίες και πολυκατοικίες, καθώς και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές από τις επιδρομές. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί επί τόπου.

Αυτή η ειδεχθής επίθεση σημειώθηκε σχεδόν στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος, με τον οποίο η Ρωσία δηλώνει την πραγματική της θέση. Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει, και της αξίζει η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο. Το Κρεμλίνο επωφελείται από τη συνέχιση αυτού του πολέμου και της τρομοκρατίας, εφόσον κερδίζει έσοδα από την ενέργεια και λειτουργεί έναν σκιώδη στόλο. Θα συνεχίσουμε να αντεπιτιθέμεθα για να στερήσουμε από τη Ρωσία αυτές τις ροές εσόδων και να την αναγκάσουμε να στραφεί στη διπλωματία. Όλοι όσοι θέλουν ειρήνη πρέπει να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και να σταματήσουν τυχόν ρωσικές εισαγωγές. Η ώρα για αποφασιστική δράση έχει καθυστερήσει πολύ και βασιζόμαστε σε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την G7 και την G20».