Ρωσική αεροπορική επιδρομή έπληξε τομείς του Κιέβου τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος, Αμερικανός υπήκοος, να χάσει τη ζωή του, και άλλοι 16 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, Αμερικανός πολίτης 62 ετών σκοτώθηκε σε σπίτι απέναντι σε τοποθεσία όπου νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες σε τραυματίες», γνωστοποίησε ο Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

Kiev or kyiv ukraine was hit from amigos de ucranio #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/OGPOf3fxKK

Λίγο νωρίτερα, έκανε λόγο για «16 τραυματίες στην πρωτεύουσα», στην πλειονότητά τους «στη συνοικία Σολομιάνσκι», καθώς και «δύο στη συνοικία Νταρνίτσκι και έναν στη συνοικία Ντνίπρο».

Προτού δώσει τον απολογισμό αυτόν, προειδοποιούσε ότι «εχθρικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθύνονται ακόμη προς την πόλη από τρεις κατευθύνσεις», ότι υπήρχε «απειλή για πυραυλικά πλήγματα» και καλούσε τους πολίτες να «μη βγουν από τα καταφύγια».

🚨BREAKING: Huge damage on residential buildings in Kyiv, Ukraine after Russia’s heavy bombardment of the city

Buildings have been wiped out. pic.twitter.com/oG0LZMvPgr

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 17, 2025