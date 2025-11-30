Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

It’s been announced that one person died in the attack on Vyshgorod, a northern suburb of Kyiv. Another 11 residents of the apartment block have been injured, one of whom is a child.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nbwnvyVPXY — Tim White (@TWMCLtd) November 29, 2025

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το προάστιο Βίσχοροντ, βόρεια του Κιέβου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ διασώστες απεγκλωβίζουν ενοίκους πολυκατοικίας.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης στο Βίσχοροντ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών είναι και ένα παιδί», έγραψε ο περιφερειάρχης Κιέβου, Μικόλα Καλάσνικ, σε δημοσίευσή του στο Telegram τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11).

Έξι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι η περιοχή του Κιέβου είχε υποστεί «άλλη μια εχθρική επίθεση με drone».