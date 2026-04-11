Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε δύο ρωσικές επιδρομές στην κεντρική και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτού τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών που διατάχθηκε από το Κρεμλίνο ενόψει του Πάσχα των ορθοδόξων.

Στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά) ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν «κατάστημα και καφέ υπέστησαν ζημιές εξαιτίας πτώσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Ντιακίνβιτς, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Παράλληλα στη βορειοανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία, πλήγματα με drones σε σπίτια τραυμάτισαν 14 κατοίκους, ανάμεσά τους 14χρονο και 87χρονη, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε επίσης μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός το Σαββατοκύριακο του Πάσχα των ορθοδόξων, από σήμερα στις 16:00 έως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Η σύντομη ανακωχή καταγράφεται με φόντο την επιβράδυνση των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Κατάπαυση του πυρός είχε κηρυχθεί ενόψει του Πάσχα και πέρυσι, αλλά οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για πολλαπλές παραβιάσεις της.