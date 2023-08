Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια, καθώς αυτή η μεγαλούπολη της νότιας Ουκρανίας πλήττεται για δεύτερο διαδοχικό 24ωρο από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Πυρκαγιά ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών, το οποίο οι κατακτητές έπληξαν με πύραυλο. Μέχρι στιγμής, θρηνούμε τον θάνατο ενός ανθρώπου», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

President Zelensky: "Zaporizhzhia. The city suffers daily from Russian shelling. A fire broke out in a civilian building after the occupiers hit it with a missile. As of now, one person has been reported dead. My condolences. There are wounded. All services are on the scene. They… pic.twitter.com/EBI19i6oYV

