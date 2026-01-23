Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δύο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας χθες Πέμπτη είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 20 και πλέον, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη αυτή, ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, από όπου κατάγεται ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.

«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP