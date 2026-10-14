Ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγη το βράδυ της Τρίτης (13/10) από ρωσικό πύραυλο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της σχετικά για επικείμενη επίθεση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Ουκρανία εξαρτάται εν πολλοίς από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, ιδίως των αμερικανικών, τόσο σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα όσο και για τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον ρωσικών στόχων. Η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο για ενδεχόμενη χαλάρωση αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.

«Τα συστήματά μας εντόπισαν τους (ρωσικούς) πυραύλους όταν είχαν πλησιάσει ήδη το Κίεβο», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας τον CHPP-4 ως μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Όχι μόνο (οι Ρώσοι) καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε το συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο, ενώ κύριος στόχος σύμφωνα με τον ίδιο ήταν για ακόμη μια φορά ενεργειακή υποδομή της πόλης.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our systems detected these missiles only when they were already virtually on approach to Kyiv. CHPP-4 is one of Kyiv’s key energy facilities. According to our intelligence, the Russians are preparing further ballistic missile launches. The facts show that the Russians do not consider themselves bound by what the President of the United States said. Ukraine supported an energy ceasefire. Russia is targeting yet another power plant and the lives of our people. And this is absolutely unjust: when they are destroying our energy infrastructure, and Ukraine is not even receiving early warnings about ballistic missile launches. It is important that the world does not stay silent about this. And it is important that the United States really see what is happening and who is responsible for this war continuing. Please stay safe tonight and tomorrow. We are working to replenish our air defenses with anti-ballistic missiles. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Ένας νεκρός και 17 τραυματίες από ρωσικό πύραυλο σε πολυκατοικία στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως κατά την ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα Ρωσικός πύραυλος έπληξε το βράδυ της Τρίτης μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμερίσματα από το ισόγειο μέχρι τον όγδοο όροφο του κτηρίου.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά και να απομακρύνουν τους ενοίκους.

Ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμρι Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.