Ρωσική αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο χθες Τετάρτη στην Κούπιανσκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, καίριας σημασίας κέντρο εφοδιασμού υπό αυξανόμενη πίεση τους τελευταίους μήνες.

Η Κούπιανσκ, ανατολικά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, είχε καταληφθεί από τον στρατό της Ρωσίας τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις την ανακατέλαβαν αργότερα εκείνη τη χρονιά, στο πλαίσιο αντεπίθεσης ευρείας κλίμακας. Πλέον βρίσκεται εκ νέου υπό ρωσική πίεση.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με κατευθυνόμενη βόμβα κατοικημένη περιοχή της Κούπιανσκ και σωστικά συνεργεία ανέσυραν πτώμα κατοίκου από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον ίδιο, δυο κάτοικοι χωριού νότια της πόλης τραυματίστηκαν σε άλλη επιδρομή.

