Συνεχίζεται το κύμα βίας στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να εξαπολύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σφοδρές επιθέσεις που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον εννέα νεκρούς σε ουκρανικό έδαφος. Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές δυνάμεις κλιμακώνουν τα αντίποινα, πλήττοντας ρωσικές υποδομές σε μεγάλο βάθος.

Το βαρύτερο τίμημα πλήρωσε η πόλη της Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά. Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, προχώρησε μέσω Telegram σε δυσμενή αναθεώρηση του απολογισμού (ο οποίος αρχικά έκανε λόγο για πέντε νεκρούς), επιβεβαιώνοντας πως τελικά «έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν». Όπως εξήγησε ο αξιωματούχος, η Ρωσία προχώρησε σε μία «μαζική» επίθεση, χρησιμοποιώντας πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες από αεροσκάφη. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και αποθήκες στην καρδιά της πόλης, ενώ νωρίτερα ο Φεντόροφ είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες.

Στα ανατολικά, και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, το σκηνικό ήταν ανάλογο. Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Ολεξάντρ Χάνζα, ρωσικά drones και δυνάμεις του πυροβολικού σφυροκόπησαν την περιοχή. Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης: «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανάμεσα στους οποίους και ένας 15χρονος έφηβος, ενώ ακόμη πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Συναγερμός σήμανε και στο Κίεβο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μετά τα μεσάνυχτα, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν απανωτές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι Αρχές κατέγραψαν έναν τραυματία και φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο. Σχετικά με τα παραπάνω, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Max ότι οι δυνάμεις του είχαν «στόχο επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και κόμβους μεταφορών και επιμελητείας στις πόλεις του Κιέβου και της Ζαπορίζιας».

Η απάντηση του Κιέβου εντός ρωσικού εδάφους

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, το ρωσικό έδαφος δοκιμάζεται επίσης από εναέριες επιδρομές. Στην περιφέρεια Βαρόνεζ, επίθεση ουκρανικού drone στοίχισε τη ζωή σε έναν 49χρονο και προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ακόμη ατόμων. Ο Περιφερειάρχης, Αλεξάντερ Γκούσεφ, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι η ρωσική αεράμυνα κατάφερε να εξουδετερώσει 15 ουκρανικά drones στην πόλη και σε γύρω περιοχές.

Παρά την αναχαίτιση, όπως σημείωσε ο ίδιος, «συντριβή drone προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο αποθήκες μεγάλης εταιρείας». Αν και η εταιρεία δεν κατονομάστηκε από τον κυβερνήτη, ο κολοσσός του ρωσικού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries είχε ανακοινώσει νωρίτερα την εσπευσμένη εκκένωση των εγκαταστάσεών της στην περιοχή, υπό τον φόβο περαιτέρω κινδύνων.

Βίντεο από την επίθεση στη Wildberries:

Η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας και η «μάχη» των εξοπλισμών

Το νέο αιματοκύλισμα έρχεται στη σκιά των δηλώσεων του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Πιονγκγιάνγκ όχι μόνο στέλνει νέους βαλλιστικούς πυραύλους στη Μόσχα, αλλά ετοιμάζεται να αναπτύξει και χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες στα μέτωπα του πολέμου.

Το τελευταίο διάστημα, ο ρωσικός στρατός εντείνει ανελέητα τα πλήγματά του με βαλλιστικούς πυραύλους. Η ουκρανική πλευρά αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στην αναχαίτισή τους, η οποία είναι εφικτή σχεδόν αποκλειστικά από τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Ωστόσο, τα αποθέματα του Κιέβου σε πυραύλους PAC-3 (απαραίτητους για τις συστοιχίες αυτές) είναι δραματικά μειωμένα, ένα πρόβλημα που γιγαντώθηκε μετά τις πολεμικές εμπλοκές ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου.

Προσπαθώντας να ισοσκελίσουν την πίεση, οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αυξήσει γεωμετρικά τις δικές τους επιθέσεις. Με «αιχμή του δόρατος» τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, το Κίεβο πλήττει πλέον ρωσικές υποδομές και πόλεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα.