Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη 10/12, έφερε στο φως εντάσεις, διαφορετικές προτεραιότητες και την αμφιβολία της Ουάσιγκτον για την πλήρη συμμετοχή της σε επικείμενη σύσκεψη για την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν «σκληρές κουβέντες» κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες φέρονται να πρότειναν μια σύσκεψη το σαββατοκύριακο στο πλαίσιο των αμερικανικών ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο την τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. «Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ενόχλησή του προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν μελέτησε με σοβαρότητα το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι διαβίβασε στην Ουάσινγκτον μια αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοικτή τη συνεργασία με τη Δύση και να διασφαλίσει τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με πληροφορίες, ανησυχούν για πιθανές «μονομερείς κινήσεις» των ΗΠΑ και επισημαίνουν την ανάγκη κοινής στάσης.

Ο Φρίντριχ Μερτς φέρεται να τόνισε δημόσια την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας, προειδοποιώντας ότι η εξάρτηση από την Ουάσιγκτον δεν πρέπει να γίνεται δεδομένη.

Η τηλεδιάσκεψη διεξήχθη σε μια περίοδο έντονης πίεσης προς το Κίεβο για γρήγορη επίτευξη συμφωνίας, ενώ οι Ευρωπαίοι ζητούν προσεκτική διαπραγμάτευση ώστε να μην θιγεί η στρατηγική και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων ηγετών θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με στόχο την εύρεση κοινής γραμμής και την αξιολόγηση των εγγυήσεων ασφαλείας που απαιτούνται για την Ουκρανία.

Το περιστατικό αποκαλύπτει όχι μόνο τις εντάσεις και τις διαφορετικές προτεραιότητες μεταξύ των συμμάχων, αλλά και τα ρήγματα στην παγκόσμια συμμαχία απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία, υπό το βάρος στρατιωτικής και οικονομικής κόπωσης, προσπαθεί να κρατήσει ανοικτές τις επιλογές διαπραγμάτευσης, ενώ η Δύση αξιολογεί τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, ενόψει της κρίσιμης συζήτησης για την ειρήνευση της περιοχής.

Συνολικά, η τηλεδιάσκεψη αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Δύση στην προσπάθεια να παρουσιάσει ενιαία στάση, ενώ οι αποφάσεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν την πορεία των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών και την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων συμμάχων προς την Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από: POLITICO