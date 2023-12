Ρωσική επίθεση με drones στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια) είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Μέσω Facebook, ανέφεραν πως πήραν φωτιά αυτοκίνητο και βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ συνολικά έντεκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, κατά την ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται πού ακριβώς έγιναν οι επιθέσεις.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης περιφέρειας Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανέφερε πως άνδρας που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη, στην επίθεση που δέχτηκαν την Τρίτη (12/12).

Horrible footage : Ukraine drones drop bomb on target hundred Russian troop of flee from Kherson#UkraineRussianWar #Russia #Britain #America #Ukraine

https://t.co/g0gOKSAjdg

— Ethel Finan (@EthelFinan9215) December 14, 2023