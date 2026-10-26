Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκατέστησαν την πλήρη πρόσβαση της Ουκρανίας στις δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου Starlink και Starshield, καθώς και στην παροχή πληροφοριών για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις, έπειτα από συζητήσεις στο Όσλο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την εξέλιξη αναφέροντας: «Είμαι ευγνώμων στους Αμερικανούς και στην ομάδα μας, καθώς δύο από αυτά τα ζητήματα, οι πληροφορίες και το Starlink/Starshield, έχουν επιλυθεί από σήμερα».

Ωστόσο, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις σε αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, τονίζοντας τις επικίνδυνες καθυστερήσεις:

«Τα πράγματα προχωρούν πολύ αργά, πιο αργά από όσο πετούν οι ρωσικοί πύραυλοι. Δεν μπορείς να λες “ναι, θα σας δώσουμε τους πυραύλους” και στη συνέχεια να μην τους παραδίδεις για έναν ή δύο μήνες».

Προοπτικές ειρηνευτικών συνομιλιών

Τον προσεχή Νοέμβριο αναμένεται να διεξαχθούν τεχνικές συνομιλίες για την ειρήνη, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, χωρίς την παρουσία ηγετών. Ο ουκρανός πρόεδρος πρότεινε μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας όμως τη στάση του για τις εδαφικές παραχωρήσεις:

«Το ζήτημα των εδαφών αποτελεί κόκκινη γραμμή, η οποία μπορεί να συζητηθεί αποκλειστικά σε επίπεδο ηγετών». Ο Ζελένσκι θεωρεί τον Πούτιν τον μοναδικό αρμόδιο στη Ρωσία για να αποφασίσει τον τερματισμό του πολέμου.

Δύο νεκροί και 17 τραυματίες από 100 drones στη Ρωσία

Στο στρατιωτικό πεδίο, σημειώθηκαν εκτεταμένα πλήγματα εκατέρωθεν. Στη ρωσική περιφέρεια Βορόνεζ, ουκρανική επίθεση με περισσότερα από 100 drones είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και 17 τραυματίες, όταν συντρίμμια έπεσαν πάνω σε κινούμενο τρένο.

Αντίστοιχα, η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 140 drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις άφησαν πίσω τους τουλάχιστον οκτώ τραυματίες σε Ζαπορίζια, Τσερνίχιβ και Χάρκοβο, ενώ επλήγησαν ενεργειακές υποδομές, λιμενικές εγκαταστάσεις στο Τσορνομόρσκ και ένα εμπορικό πλοίο με προορισμό την Οδησσό.