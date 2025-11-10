Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι διεξήγαγαν επιχείρηση η οποία έφερε στο φως περιπτώσεις διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας, που έχει πληγεί βαριά από πρόσφατα ρωσικά πλήγματα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται έπειτα αρκετούς μήνες εντάσεων μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο συζητήσεων για τις προσπάθειες του Κιέβου στην πάταξη της διαφθοράς.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι όποιος εμπλέκεται σε διαφθορά θα λογοδοτήσει και δεσμεύτηκε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας της χώρας θα διοικείται απαλλαγμένος από τη διαφθορά.

“Όλοι όσοι κατέστρωσαν ένα σχέδιο διαφθοράς πρέπει να λάβουν ξεκάθαρη νομική απάντηση. Πρέπει να υπάρξουν ετυμηγορίες σε ποινικές δίκες”, δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, σχολιάζοντας έρευνα για μίζες στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

“Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη… Η Energoatom παρέχει επί του παρόντος στην Ουκρανία το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ενέργειας. Η διαφάνεια εντός της εταιρίας αποτελεί προτεραιότητα. Όπως είναι στον ενεργειακό τομέα και σε κάθε βιομηχανία”.

“Το έργο που επιτελέστηκε κατέστησε δυνατό να ληφθούν χιλιάδες ώρες ηχογραφήσεων, που αποτελούν αποδείξεις δραστηριοτήτων μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου που αναπτύσσει δράση στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας”, εξήγησε η εθνική υπηρεσία κατά της διαφθοράς (NABU) σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επιχείρηση “Μίδας” που διεξήχθη έπειτα από 15 μήνες έρευνας σε συνεργασία με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SAP), οδήγησε σε “70 έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους” οι οποίες αποκάλυψαν ένα εγκληματικό σύστημα που αποσπούσε κεφάλαια από υπεργολάβους της δημόσιας επιχείρησης πυρηνικής ενέργειας Energoatom και “ότι σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια” πέρασαν από επιχειρήσεις ξεπλύματος βρωμικού χρήματος.

Η Energoatom επιβεβαίωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας και ότι συνεργάζεται με την έρευνα, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την ουσία των καταγγελιών.

Νωρίτερα, η NABU δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν σάκους με χαρτονομίσματα σε ευρώ και δολάρια, αλλά χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για την επιχείρηση.

Η NABU και η SAP βρέθηκαν στο στόχαστρο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε τον Ιούλιο, ο οποίος προέβλεπε την υπαγωγή τους στον άμεσο έλεγχο του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο της χώρας.

Απέναντι στις διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έπειτα από διαδηλώσεις –τις πρώτες στην Ουκρανία από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή το 2022, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τελικά ότι θα “διορθώσει” τον νόμο.

Ο ενεργειακός τομέας είναι στρατηγικής σημασίας για την Ουκρανία, ενώ η Ρωσία τον σφυροκοπά με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τότε που άρχισε την εισβολή της.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο πρώην διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης Ukrenergo, ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην υπεξαίρεση περίπου 283.000 ευρώ το 2018 και προφυλακίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε μια υπόθεση που υποκινήθηκε, όπως ο ίδιος δήλωσε, από πολιτικούς λόγους.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η NABU είχε επίσης πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία του πρώην υπουργού Ενέργειας και νυν υπουργού Δικαιοσύνης Γκερμάν Γκαλουτσένκο και του Τίμουρ Μίντιτ, στενού συμμάχου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Ο σημερινός πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο στο μέτωπο. Είναι επίσης ένας πόλεμος μέσα στο σύστημα, μεταξύ αυτών που θέλουν την αλλαγή και αυτών που θέλουν να καλύπτουν τα πάντα με χρήμα και σιωπή”, δήλωσε η Μαρτίνα Μπογκούσλαβετς, ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Επί του παρόντος, τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο”, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο βοηθός του προέδρου Ζελένσκι, ο Ντμίτρο Λίτβιν, στους δημοσιογράφους. “Αν η NABU έκανε καλή δουλειά, τότε έκανε καλή δουλειά, και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί”, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία βιώνει, όπως η Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μια ενδημική διαφθορά και οι μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψή της έχουν καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters

Επιμέλεια: A.A.