Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν σειρά επιδρομών χρησιμοποιώντας πυραύλους, drones και βόμβες τη νύχτα, εναντίον του Κιέβου και άλλων τομέων της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κτίρια κι οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα και θύματα σε διάφορες περιφέρειες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Άνδρας υπέκυψε σε νοσοκομείο και 30χρονη τραυματίστηκε εξαιτίας πυραυλικών πληγμάτων στην Κρεβί Ρι (κεντρικά), γνωστοποίησε ο Σερχίι Λισάκ, ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, μέσω Telegram. Χτυπήθηκε επίσης κτήριο υποδομής, πρόσθεσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Russian ballistic strike on Kryvyi Rih. A residential neighborhood was under attack.

Turn the sound on, if you can. pic.twitter.com/3zplTJ1lfo

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 22, 2025

