Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της νέας διπλωματικής κρίσης στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε μια τεταμένη συγκυρία, καθώς η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαιρέσει τη Μόσχα από το νέο πακέτο κυρώσεων, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην ουκρανική ηγεσία.

«Οι ομάδες μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, είναι σε επαφή κάθε μέρα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις που μας απασχολούν όλους και ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε αυτό. Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε η θέση της Αμερικής να παραμείνει σταθερή», δήλωσε ο Ζελένσκι, ανακοινώνοντας αυτή τη συνομιλία κατά τη διάρκεια της καθημερινής του ομιλίας.

Σε άλλο μήνυμα, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε ότι το Κίεβο κρατά τους εταίρους του «συνεχώς ενήμερους για την πραγματικότητα στο πεδίο, που χαρακτηρίζεται από αδιάκοπα ρωσικά πλήγματα, όπως και για προκλήσεις που συνδέονται με την αντιαεροπορική άμυνα».

«Σε αυτό το σημείο, πολλά εξαρτώνται ακριβώς από τη θέση της Αμερικής», πρόσθεσε.