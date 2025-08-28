Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα, ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Τριάντα οκτώ τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτήρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως διευκρίνισαν οι Αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων.