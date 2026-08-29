Εφιαλτική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, μετά από σφοδρή αεροπορική επιδρομή με ρωσικά drones που έπληξε τοπική αποθήκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεότερος τραγικός απολογισμός που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο κάνει λόγο για τουλάχιστον 37 νεκρούς.

Το χτύπημα πυροδότησε αλλεπάλληλες εκρήξεις και προκάλεσε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, ενώ την ίδια στιγμή φούντωσαν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας για το γεγονός ότι μια εγκατάσταση τέτοιου τύπου λειτουργούσε εντός κατοικημένης περιοχής.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την πιθανή παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων στην περιοχή Μπούτσα έχει πλέον αυξηθεί σε 37», δήλωσε ο Τκατσένκοστο, αφού είχε αναφέρει νωρίτερα 27 θανάτους. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δήμαρχος του χωριού Ντμιτρίβκα, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές αρχές, οι οποίες δεν σχολιάζουν ποτέ ζημιές που προκαλούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του χώρου, αλλά φαινόταν να αποθηκεύει «εκρηκτικά αντικείμενα», τόνισαν Ουκρανοί εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνα για εγκληματική αμέλεια.

«Όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους. Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι: τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι η αποθήκη συνεχίζει να φλέγεται.