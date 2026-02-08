Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιους ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.

«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος αυτών των εταιριών –προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Εχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις».

Overnight into Saturday, Russia carried out another massive attack on Ukraine, deploying over 400 drones and nearly 40 missiles of various types. Producing this weaponry would be impossible without critical foreign components, which the Russians continue to obtain by… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Σύμφωνα με δύο διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία, στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρίες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά.

Παρά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του 4ετούς πολέμου, η Ρωσία έχει εντείνει τη σφοδρότητα και τον αριθμό των πληγμάτων με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, εστιάζοντας τις επιθέσεις της στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Όλη η ανάρτηση του Ζελένσκι

«Τη νύχτα του Σαββάτου, η Ρωσία πραγματοποίησε μια άλλη μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας πάνω από 400 drones και σχεδόν 40 πυραύλους διαφόρων τύπων. Η παραγωγή αυτού του οπλισμού θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμα ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να προμηθεύονται παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς κατά τέτοιων εταιρειών – προμηθευτών εξαρτημάτων, καθώς και κατασκευαστών πυραύλων και drones. Έχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις.

Ένα δεύτερο διάταγμα επιβάλλει κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει εταιρείες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται πληρωμές για την προμήθεια εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ρωσικών πυραύλων και drones. Κυρώσεις έχουν επιβληθεί επίσης σε οργανισμούς που υποστηρίζουν την αγορά κρυπτονομισμάτων και τις δραστηριότητες εξόρυξης της Ρωσίας. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις θα συμπεριληφθούν στο 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο.

Συνεχίζουμε τον συντονισμό με τους εταίρους μας και αυξάνουμε την πίεση στον επιτιθέμενο. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ζελένσκι: «Ο κόσμος δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια στις ρωσικές επιθέσεις»

Σε νέα ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολ. Ζελένσκι, έκανε αναφορά για τις συνολικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία την τελευταία εβδομάδα.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες από 2.000 επιθετικές drones, 1.200 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 116 πυραύλους διαφόρων τύπων στις πόλεις και τα χωριά μας μόνο την περασμένη εβδομάδα. Σχεδόν κάθε μέρα, επιτίθενται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποδομές logistics και κτίρια κατοικιών. Και αυτό συμβαίνει ακόμη και ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη.

Russia launched more than 2,000 attack drones, 1,200 guided aerial bombs, and 116 missiles of various types at our cities and villages in just this past week. Almost every day, they strike energy facilities, logistics infrastructure, and residential buildings. And this is… pic.twitter.com/e9A31t9Ub2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026



Ο κόσμος δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια στις ρωσικές επιθέσεις. Όταν δεν υπάρχει παγκόσμια αντίδραση, οι επιθέσεις γίνονται πιο συχνές και όλο και πιο βίαιες. Αυτό μπορεί να σταματήσει μέσω της πραγματικής υποστήριξης της Ουκρανίας και της άμυνάς μας. Χρειαζόμαστε πυραύλους για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και όπλα για τους πολεμιστές μας, που κάθε μέρα αναχαιτίζουν αυτή την επιθετικότητα. Και για να λειτουργήσει η διπλωματία, είναι απαραίτητη η συνεχής πίεση στη Ρωσία. Το κόστος αυτού του πολέμου για αυτούς πρέπει να είναι τόσο υψηλό, ώστε ο πόλεμος να γίνει αβάσιμος για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάζονται μαζί μας για την προστασία ζωών και την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης».

Τα πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς έχουν αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς ρεύμα και θέρμανση, με τις διακοπές στην πρωτεύουσα Κίεβο να διαρκούν έως και 20 ώρες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού χρηματοπιστωτικού τομέα και φορέων που στηρίζουν τη ρωσική αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της Naftogaz

Η Ρωσία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της βασικής εταιρίας πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας, της Naftogaz, στην ανατολική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας ζημιές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Naftogaz.

«Η επίθεση ήταν η 19η στοχευμένη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του ομίλου από τις αρχές του έτους», ανέφερε η Naftogaz σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν.