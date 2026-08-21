Η Ουκρανία ανακοίνωσε μέτρα που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης της γνωστής ρωσικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τις περιπέτειες ενός κοριτσιού και μίας αρκούδας, της Μάσα και του Μίσκα, που κατηγορείται για διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας στα παιδιά.

Το Κίεβο θεωρεί ότι είναι ένα εργαλείο πολιτιστικής εξουσίας της Μόσχας που χρησιμοποιείται για να δημοσιοποιείται μία θετική εικόνα της χώρας. Η σειρά κινουμένων σχεδίων προέρχεται από ένα γνωστό ρωσικό λαϊκό παραμύθι, ενώ η καφέ αρκούδα θεωρείται αλληγορικό σύμβολο της Ρωσίας.

«Η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις κατά των παραγωγών και των διανομέων της ρωσικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Η Μάσα και ο Μίσκα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας Τετιάνα Μπερέινα. «Η ρωσική προπαγάνδα δεν έχει θέση στις οθόνες των παιδιών, ούτε στην Ουκρανία, ούτε αλλού στον κόσμο».

Τον Ιούλιο, ομάδα βρετανών βουλευτών ζήτησε από την βρετανική κυβέρνηση να αφαιρέσει την σειρά από τις πλατφόρμες streaming διότι λειτουργεί ως όργανο προπαγάνδας και εφαρμογής της ρωσικής soft power προωθώντας σοβιετικά στρατιωτικά σύμβολα όπως στρατιωτικά καπέλα και στολές που παραπέμπουν στην NKVD, την μυστική αστυνομία του Στάλιν, κράνη των πληρωμάτων των σοβιετικών τανκς και γενικότερα εικόνες που δημιουργούν εξοικείωση με την ρωσική στρατιωτική και σοβιετική εικόνα στα παιδιά σε όλον τον κόσμο.

Οι ουκρανικές κυρώσεις στρέφονται κυρίως κατά των ρώσων δημιουργών της σειράς και του στούντιο παραγωγή της, σύμφωνα με το διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ από την ουκρανική προεδρία. Κυκλοφορεί φιλορωσικά συνθήματα μεταμφιεσμένα σε περιεχόμενο για παιδιά και δημιουργεί φορολογικά έσοδα για την χώρα, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος.

Τα μέτρα δημιουργούν μία νομική βάση για τον αποκλεισμό αυτού του περιεχόμενου στην Ουκρανία και για να ζητηθεί από τις διεθνείς πλατφόρμες να περιορίσουν την εμπορική εκμετάλλευση και την διανομή, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας.

Στα τέλη του Ιουνίου, η Ουκρανία διαμαρτυρήθηκε για την αγορά από το Netflix των δικαιωμάτων των δύο νέων σεζόν και την επέκταση της άδειας για την δημοφιλή σειρά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ειρωνεύθηκε ότι «η Ουκρανία κήρυξε τον πόλεμο στα κινούμενα σχέδια» και ισχυρίσθηκε ότι η Μάσα και ο Μίσκα έχουν κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο και δεν προωθούν παρά «τις καλύτερες ιδιότητες του ανθρώπου».

Η Ουκρανία που πολεμά από το 2022 την ρωσική εισβολή προσπαθεί την πολιτιστική ισχύ της Ρωσίας προωθώντας τον αποκλεισμό της από τον κόσμο των σπορ, του σινεμά και της τέχνης.

Οι Ουκρανοί γυρίζουν την πλάτη στις ρωσικές ταινίες, βιβλία, σειρές και μουσική, που μέχρι τη εισβολή είχαν μεγάλη επιρροή στην χώρα τους.