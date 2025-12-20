Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρακευής ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ