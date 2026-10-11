Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από ρωσικές επιθέσεις σε δύο ουκρανικές πόλεις, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, με ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα να καταγράφεται στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Συνιεχούμποφ, πλήγμα έπληξε την περιοχή κοντά σε παντοπωλείο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και 20 να τραυματιστούν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο παιδιά.

Μεγάλες ζημιές και καμένα οχήματα στο Χάρκοβο

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν μετά την επίθεση δείχνουν συνεργεία έκτακτης ανάγκης και διασώστες να επιχειρούν ανάμεσα σε κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ στην περιοχή διακρίνονται και καμένα οχήματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τις Αρχές να ερευνούν τις ζημιές και να παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για μικρότερο αριθμό τραυματιών, ωστόσο ο απολογισμός αυξήθηκε όσο συνεχιζόταν η επιχείρηση διάσωσης και η καταγραφή των θυμάτων.

Δύο παιδιά μεταξύ των τραυματιών

Ο Συνιεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram ότι μεταξύ των ανθρώπων που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη βρίσκονται δύο ανήλικοι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται σχετικά κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έχει δεχθεί επανειλημμένα αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τρεις ακόμη νεκροί στη δυτική Ουκρανία

Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα ρωσικό πλήγμα στη δυτική Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

Με τα δύο περιστατικά, ο συνολικός απολογισμός των επιθέσεων που αναφέρθηκαν την Κυριακή στις συγκεκριμένες δύο πόλεις ανήλθε σε έξι νεκρούς.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά τις συζητήσεις για εκεχειρία

Τα νέα πλήγματα καταγράφονται την ίδια ημέρα που βρίσκεται στο επίκεντρο η συζήτηση για την αποκαλούμενη «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικά πλήγματα συνεχίστηκαν και μετά την ανακοίνωση, μεταξύ άλλων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο.

Η κατάσταση στο μέτωπο και στις ουκρανικές πόλεις παραμένει έτσι ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές αν και με ποιον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μια συμφωνία περιορισμού των επιθέσεων.