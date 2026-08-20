Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο και ένας στην περιφέρειά του κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών, γνωστοποίησαν οι Αρχές.

«Δυστυχώς, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον εχθρό. Άλλοι 23 τραυματίστηκαν» στη νυχτερινή επιδρομή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram. Στην περιοχή Μπρόβαρι, στα περίχωρα του Κιέβου, σκοτώθηκε άνδρας και τραυματίστηκε δεύτερος, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο.

«Έως τις 03:20, συνέπειες της επίθεσης του εχθρού είχαν αναφερθεί σε πάνω από 12 τοποθεσίες στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι (…) Πολυκατοικίες, δομή υγείας και εκπαιδευτικός θεσμός υπέστησαν ζημιές. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες που εκτείνονται σε μεγάλη επιφάνεια», ανέφερε ακόμη η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε δώσει προκαταρκτικό απολογισμό που έκανε λόγο για δύο νεκρές.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο, από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο, μεταξύ άλλων.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δύο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Οι Αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων.