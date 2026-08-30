Το ενδεχόμενο μιας νέας ρωσικής χερσαίας επιχείρησης με στόχο την κατάληψη του Κιέβου και του Τσερνίχιβ εξετάζει σοβαρά η ουκρανική ηγεσία, σε μια περίοδο όπου η Μόσχα εντείνει τον αεροπορικό «εφιάλτη» πάνω από τα ουκρανικά αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, ο Πάβλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, αποκάλυψε πως η πολιτική ηγεσία του Κρεμλίνου έχει ήδη δώσει εντολή στους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές να προετοιμάσουν σχέδια επίθεσης στις δύο αυτές πόλεις. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν επαληθευτεί.

Ωστόσο, ο Παλίσα έσπευσε να διευκρινίσει ότι προς το παρόν δεν καταγράφεται συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων που να προμηνύει άμεση επίθεση. Όπως τόνισε, η απόλυτη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να «αποτρέψει τη δημιουργία συνθηκών για να μπορέσουν οι Ρώσοι να εξαπολύσουν οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες». Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν δοκιμάσει να καταλάβουν το Κίεβο και στην αρχή της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ορμώμενες εν μέρει από τη Λευκορωσία, αλλά αναχαιτίστηκαν.

Φόβοι για νέα επιστράτευση στη Ρωσία και προειδοποιήσεις από το ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως το Κρεμλίνο δοκιμάζει τις αντοχές του για μια νέα μαζική στρατολόγηση, καθώς οι απώλειες στα μέτωπα υπερβαίνουν τους νεοσύλλεκτους. Η φημολογία περί νέας επιστράτευσης έχει ήδη πυροδοτήσει ανησυχία στη Ρωσία, εντείνοντας το κύμα φυγής πολιτών στο εξωτερικό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης είναι διάχυτη. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, έπειτα από ενημέρωση που είχε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε το Σάββατο (29/8) πως «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις Τουσκ ακολούθησαν την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, όπου προειδοποίησε τους Ρώσους αξιωματούχους να αποφύγουν οποιαδήποτε κλιμάκωση με τις χώρες-μέλη της Συμμαχίας.

Ο Τουσκ έκανε έκκληση για ενίσχυση της αεροπορικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, σημειώνοντας πως οι επόμενοι έξι μήνες «θα είναι καθοριστικοί και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως Πολωνία και ΝΑΤΟ για διάφορα σενάρια».

Ο ασταμάτητος πόλεμος των drones

Στο πεδίο των μαχών, η ουκρανική πρωτεύουσα σφυροκοπείται ανελέητα. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε το Σάββατο ότι η Ρωσία στοχοποιεί το Κίεβο με «σχεδόν ασταμάτητες επιθέσεις από αεριωθούμενα drones».

Σε διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής (28/8), ο Ουκρανός ηγέτης ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τις άμεσες αμυντικές ανάγκες της χώρας, παραδεχόμενος πως το Κίεβο πρέπει να «επιταχύνει σημαντικά» την εγχώρια παραγωγή αντιαεροπορικών μέσων, ικανών να εξουδετερώνουν τα ρωσικά σμήνη των (ιρανικού σχεδιασμού) Shahed.