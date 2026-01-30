Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε την Παρασκευή πως ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επτά επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο.

«Η Ρωσία πλήττει εσκεμμένα τους δρόμους εφοδιασμού της Ουκρανίας. Πρόκειται για εσκεμμένη τρομοκρατία που στοχεύει ανθρώπους και πολιτικές μεταφορές», έγραψε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Μονάχα τις τελευταίες 24 ώρες, ο εχθρός έχει διεξάγει επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων».