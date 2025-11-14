Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και 120.000 από τις φθηνές και καταστροφικές βόμβες ολίσθησης φέτος, συμπεριλαμβανομένων 500 ενός νέου τύπου μεγαλύτερης εμβέλειας, που μπορεί να φτάσει σε περισσότερες πόλεις και κωμοπόλεις.

Η Μόσχα έχει αυξήσει μαζικά την παραγωγή όπλων μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με τα αμυντικά εργοστάσιά της να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, ωστόσο δεν έχει αποκαλύψει σχετικές λεπτομέρειες καθώς χαρακτηρίζονται μυστικές.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον στόχο του 2025, τον οποίο αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο Σκιμπίτσκι δεν εξήγησε πως έμαθε τον αριθμό ούτε παρείχε προηγούμενα στοιχεία, αλλά ο ισχυρισμός του -εφόσον επαληθευτεί- θα σήμαινε μια τεράστια αύξηση στην κατασκευή βομβών ολίσθησης, οι οποίες χρησιμοποιούν φτερά, και ορισμένες φορές κινητήρες, για να διανύσουν δεκάδες χιλιόμετρα προς τους στόχους τους.

Στις 120.000 περιλαμβάνονται νέου τύπου και υπάρχουσες βόμβες που έχουν αναβαθμιστεί.

Ο Σκιμπίτσκι πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτοξεύουν περίπου 200 με 250 βόμβες ολίσθησης κάθε μέρα κατά ουκρανικών στόχων. Τον περασμένο μήνα, ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν περίπου 170, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

«Είναι εφικτό να τις καταρρίψουμε, αλλά ο αριθμός αυτού του είδους των αεροπορικών βομβών που παράγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία… είναι τεράστιος», σημείωσε ο Σκιμπίτσκι. «Είναι μια απειλή. Μια απειλή που θα απαιτήσει να αντιδράσουμε κατάλληλα», πρόσθεσε.

Η Ρωσία αυξάνει την εμβέλεια των βομβών ολίσθησης

Οι εν λόγω βόμβες, των οποίων το βεληνεκές υπολογιζόταν μέχρι πρόσφατα σε έως και 90 χλμ., μπορούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα χωρίς να χρειαστεί ρωσικά αεροσκάφη να περάσουν την πρώτη γραμμή του μετώπου όπου θα μπορούσαν να καταρριφθούν.

Όπως αναφέρει το Reuters, είναι πολύ φθηνότερες από τους πυραύλους, είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερους αριθμούς, ενώ χάρη στον μεγάλο όγκο εκρηκτικών τους μπορούν να διαπεράσουν κτίρια και οχυρώσεις. Έχουν χρησιμοποιηθεί για πλήγματα σε πόλεις της πρώτης γραμμής, όπως το Χάρκοβο και η Χερσώνα.

Ο Σκιμπίτσκι τόνισε, ωστόσο, ότι η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή ενός νέου τύπου βόμβας ολίσθησης, ικανής να διανύσει έως και 200 ​​χλμ. από το σημείο που θα την εκτοξεύσει ένα μαχητικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 500 βόμβες αυτού του τύπου μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ουκρανία πιστεύει επίσης ότι η Ρωσία σχεδιάζει τροποποιήσεις ώστε τέτοιες βόμβες να μπορούν να διανύσουν έως και 400 χλμ., γεγονός που θα επιτρέψει στη Μόσχα να πλήττει ακόμη περισσότερες ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις χωρίς τη χρήση πυραύλων, τόνισε ο αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών.

Οι επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης τον Οκτώβριο στις περιοχές Νικολάιφ, Πολτάβα και Οδησσό, οι οποίες απέχουν τουλάχιστον δεκάδες χιλιόμετρα από τις πλησιέστερες γραμμές του μετώπου, έχουν ήδη καταδείξει την αυξανόμενη εμβέλειά τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις δηλώσεις του Σκιμπίτσκι.

Η Μόσχα αρνείται επίσης ότι στοχοποιεί αμάχους, παρότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ υποστηρίζει ότι οι κινήσεις του Κιέβου για συμμαχίες με τη Δύση συνιστούν απειλή για τη Ρωσία και πρέπει να σταματήσουν.