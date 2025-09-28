Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό από τη Ρωσία νωρίς το πρωί της Κυριακής, επίθεση την οποία ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως μία από τις μεγαλύτερες στην ουκρανική πρωτεύουσα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πλήρους κλίμακας πόλεμο πριν από περισσότερα από 3,5 χρόνια.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, η Ρωσία έχει χτυπήσει και άλλες πόλεις, μεταξύ αυτών και η Ζαπορίζια που επίσης δέχεται μεγάλη επίθεση.

Ukrainian Defenders destroying a Russian drone in the sky over Kyiv. Russian attack continues. Air defense at work. https://t.co/vL1PIs1xVi pic.twitter.com/cSgTTVwzAN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

Στο Κίεβο, drones πέταξαν πάνω από την πόλη και τη γύρω περιοχή και αντιαεροπορικά πυρά ακούγονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Сьогодні був наймасованіший ракетний удар по Україні в цьому році Ворог атакував:

500-650 БпЛА різних типів, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калібрів», 2 «Кинджали» та декілька ракет Х-59. Основний напрямок напрямок удару-Київ та область, Біла Церква, Старокостянтинів, Васильків. pic.twitter.com/xH5LWzACns — БыльБылева (@Bylbyleva) September 28, 2025

Πολλοί κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο σε υπόγειους σταθμούς του μετρό. Σε πολλές περιοχές της ουκρανικής επικράτειας έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, στο Κίεβο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές ένα πενταώροφο κτίριο, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε πολλά σπίτια και αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές.

#UCRANIA 🇺🇦

⚡️💥🔥 – Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5 — InfoKoldo (@Info_Koldo) September 28, 2025

Μέχρι στιγμής υπάρχουν έξι τραυματίες στο Κίεβο και τέσσερις στη Ζαπορίζια από τις ρωσικές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, πυρκαγιές ξέσπασαν σε πολλά κτίρια σε συνοικίες έξω από την, δήλωσαν οι περιφερειακές αρχές. Πέντε άνθρωποι στην πόλη Fastiv τραυματίστηκαν, όλοι υπάλληλοι ενός αρτοποιείου που έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Οι τρεις τραυματίες στο Κίεβο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

BREAKING: Russia launches one of the larger air attacks this war. Hundreds of suicide drones have been launched along with dozens of ballistic & cruises missiles by strategic bombers, MiG-31s & the Black Sea Fleet. Millions of Ukrainians are sheltering pic.twitter.com/a9GE9IARmL — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2025

Εξαιτίας της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, η Πολωνία ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιστράτευσαν αεροσκάφος, για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε νέες απειλές, υπογραμμίζοντας ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας.