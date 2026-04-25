Συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας υπέγραψαν στο Μπακού ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Κιέβου να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, στο πλαίσιο του πολέμου απέναντι στη ρωσική επίθεση.

Την ίδια ώρα, αυξημένο ενδιαφέρον για την τεχνογνωσία της Ουκρανίας καταγράφεται από πολλές χώρες, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που ακολούθησε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικοβιομηχανικής συνεργασίας, ενώ από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν υπογράμμισε ότι η σύμπραξη αυτή παρουσιάζει «προοπτικές ευρέος φάσματος». Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες των δύο ηγετών περιέλαβαν και ζητήματα κοινής αμυντικής παραγωγής.

Παράλληλα, η Ουκρανία έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες κοινής παραγωγής οπλικών συστημάτων με ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες, ενισχύοντας τη στρατηγική της στον αμυντικό τομέα.

Επιπλέον, ο Ουκρανός Πρόεδρος αποκάλυψε ότι συζητήθηκε με τον Αζέρο ομόλογό του το ενδεχόμενο διοργάνωσης συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Αζερμπαϊτζάν.

«Είμαστε έτοιμοι οι επόμενες συνομιλίες να διεξαχθούν στο Αζερμπαϊτζάν, αν η Ρωσία είναι έτοιμη για διπλωματία», δήλωσε χαρακτηριστικά.