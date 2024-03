Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας και της Ουκρανίας δήλωσαν την Παρασκευή ότι συμφώνησαν να επαναφέρουν τις εμπορικές σχέσεις και τη συνεργασία στα επίπεδα πριν τη ρωσική εισβολή, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίσει υποστήριξη για το ειρηνευτικό του σχέδιο με έναν παλιό φίλο της Μόσχας.

Η επίσκεψη του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είναι η πρώτη υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Κιέβου στην Ινδία από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, πριν μια πιθανή διεθνή συνάντηση κορυφής τους ερχόμενους μήνες για να προωθήσει το σχέδιο του Κιέβου για την ειρήνη.

Το Νέο Δελχί είχε παραδοσιακά στενές οικονομικές σχέσεις και σχέσεις στρατιωτικής συνεργασίας με την Μόσχα και απέφυγε να επικρίνει την Μόσχα για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία. Παροτρύνει τις δύο χώρες που γειτνιάζουν να επιλύσουν την σύγκρουση μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, ενώ οι αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου στις οποίες προβαίνει έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο ειρήνης και στα επόμενα βήματα στην πορεία της εφαρμογής τους», έγραψε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Χ μετά τις συνομιλίες με τον ομόλογό του Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

In New Delhi, I had sincere and comprehensive talks with @DrSJaishankar about Ukrainian-Indian bilateral relations, the situation in our regions, and global security.

We paid specific attention to the Peace Formula and next steps on the path of its implementation.

We also… pic.twitter.com/2aLQQBuqAJ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2024