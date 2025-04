Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε την υπογραφή ενός μνημονίου προθέσεων με τις ΗΠΑ αναφορικά με τα ορυκτά.

Στην ανακοίνωση, η Γιούλια Σβιρυντένκο, υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, τόνισε ότι το μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι η τελική συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025