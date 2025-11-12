Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έπαυσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/11) η πρωθυπουργός, Γιούλια Σβιριντένκο, μεσούσης της έρευνας που διεξάγεται για τη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα και συγκεκριμένα στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, Energoatom.

Οι ουκρανικές Aρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

🇺🇦 Ukraine upset corruption is not as easy as it was. “Anti corruption agency in Ukraine (NABU) is waging war against Ukraine on Russia’s side” – Vovochkin, Zelensky’s “talking head”, Petrov. pic.twitter.com/nCU2czksOl — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 11, 2025



Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξεδόθη από το υπουργείο του χθες (11/11), χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν αυτό σχετίζεται με την έρευνα για την υπόθεση διαφθοράς, η οποία διεξάγεται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΓΚΔ).

Η φωνή του Γκαλουστσένκο έχει καταγραφεί σε ηχογραφημένη συνομιλία με μερικούς από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

‼️🇺🇦 Details have emerged about Zelensky’s accomplices’ scheme to embezzle “Energoatom” The company’s contractors were forced to pay 10-15% kickbacks from the contract value under the threat of payment blocking and loss of supplier status.

❗️The scheme organizers threatened… pic.twitter.com/Emt6FHaScD — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) November 10, 2025

Ο Γκαλουστσένκο συμφώνησε με την απόφαση της κυβέρνησης, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «η αναστολή των καθηκόντων μου για το διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα, είναι ένα πολιτισμένο και αρμόζον σενάριο».

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου στη νομική αρένα και θα αποδείξω τη θέση μου», πρόσθεσε ο Γκαλουστσένκο χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έρευνας.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (10/11) ότι διεξήγαγαν επιχείρηση η οποία έφερε στο φως περιπτώσεις διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας, που έχει πληγεί βαριά από πρόσφατα ρωσικά πλήγματα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται έπειτα από αρκετούς μήνες εντάσεων μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο συζητήσεων για τις προσπάθειες του Κιέβου, στην πάταξη της διαφθοράς.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατηγορηματικά, ότι όποιος εμπλέκεται σε διαφθορά θα λογοδοτήσει και δεσμεύτηκε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας της χώρας, θα διοικείται απαλλαγμένος από τη διαφθορά.

In his evening address, Zelensky mentioned the investigation of a corruption case involving “Energoatom,” which is currently being investigated by NABU. He stated that “any actions against corruption are important, everyone who built schemes in Energoatom must be punished” and… pic.twitter.com/K5TJ62UbGA — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 11, 2025



«Όλοι όσοι κατέστρωσαν ένα σχέδιο διαφθοράς πρέπει να λάβουν ξεκάθαρη νομική απάντηση. Πρέπει να υπάρξουν ετυμηγορίες σε ποινικές δίκες», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, σχολιάζοντας έρευνα για μίζες στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

«Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη… Η Energoatom παρέχει επί του παρόντος στην Ουκρανία το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ενέργειας. Η διαφάνεια εντός της εταιρίας αποτελεί προτεραιότητα. Όπως είναι στον ενεργειακό τομέα και σε κάθε βιομηχανία».

«Το έργο που επιτελέστηκε κατέστησε δυνατό να ληφθούν χιλιάδες ώρες ηχογραφήσεων, που αποτελούν αποδείξεις δραστηριοτήτων μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου που αναπτύσσει δράση στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας», εξήγησε η εθνική υπηρεσία κατά της διαφθοράς (NABU) σε ανακοίνωση.

🇺🇦 Zelensky’s “wallet” Mindich, fled Ukraine just hours before a raid by NABU and SAP. New details now reveal that Mindich was at the center of a massive corruption network inside Energoatom. Contractors were forced to pay 10–15% kickbacks on every deal, under threat of payment… https://t.co/0OrprC0ZWZ pic.twitter.com/aGCiOjDrhU — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 10, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επιχείρηση «Μίδας» που διεξήχθη έπειτα από 15 μήνες έρευνας, σε συνεργασία με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SAP), οδήγησε σε «70 έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους», οι οποίες αποκάλυψαν ένα εγκληματικό σύστημα που αποσπούσε κεφάλαια από υπεργολάβους της δημόσιας επιχείρησης πυρηνικής ενέργειας Energoatom και «ότι σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια» πέρασαν από επιχειρήσεις ξεπλύματος βρωμικού χρήματος.

Η εταιρεία Energoatom επιβεβαίωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας και ότι συνεργάζεται με την έρευνα, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την ουσία των καταγγελιών.

Πηγή: ΑΠΕ